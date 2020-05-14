Число зараженных коронавирусом в Воронежской области превысило 1 тыс.

По данным на 13 мая в Воронежской области было выявлено 983 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

ВОРОНЕЖ, 14 мая. /ТАСС/. Врачи зафиксировали в Воронежской области 1028 человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией, об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

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"В четверг, 14 мая, официально подтверждено заражение 45 человек в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

В регионе 424 человека выздоровели, 15 умерли. С 31 марта в регионе введен режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции, все школьники и студенты переведен на дистанционное обучение, отменены все массовые мероприятия.