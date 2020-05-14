ФМБА выявило новые клинические проявления коронавирусной инфекции

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. Об этом в четверг сообщила пресс-служба агентства.

"В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде [симптома] "острого живота", повышения температуры тела. Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита - наличие жидкости в брюшной полости. Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита", - говорится в сообщении.

В агентстве считают, что воспаление брюшины может возникать как системный ответ на вирусную инфекцию, что может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек.