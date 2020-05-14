{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ФМБА выявило новые клинические проявления коронавирусной инфекции

Речь идет, в частности, о воспалении брюшины
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. Об этом в четверг сообщила пресс-служба агентства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде [симптома] "острого живота", повышения температуры тела. Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита - наличие жидкости в брюшной полости. Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита", - говорится в сообщении.

В агентстве считают, что воспаление брюшины может возникать как системный ответ на вирусную инфекцию, что может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
"Роснано" передала медикам Москвы и Ленобласти еще более 1,6 тыс. защитных лицевых экранов
За две недели корпорация изготовила около 4 тыс. средств защиты для медицинских работников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС