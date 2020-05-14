Прокурор Башкирии внес представление министру соцзащиты региона из-за инцидента в приюте

УФА, 14 мая. /ТАСС/. Прокурор Башкирии внес представление министру семьи, труда и соцзащиты населения Ленаре Ивановой за инцидент с оскорблением воспитанников уфимского соцприюта сотрудницей и потребовал устранить нарушения и защитить права детей. Также на директора приюта возбуждено административное дело, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры в четверг.

В среду сообщалось, что в соцсети попала видеозапись, предположительно снятая сотрудницей социального приюта, которая оскорбляет детей и использует нецензурные слова. Она отстранена от работы на время проверки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данный инцидент, возбуждено уголовное дело.

"Прокурор республики Владимир Ведерников внес представление региональному министру семьи, труда и социальной защиты населения, в котором потребовал принять незамедлительные меры по их устранению и обеспечить защиту прав и законных интересов всех воспитанников социальных приютов. Также поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц учреждения и министерства за отсутствие должного контроля за деятельностью приюта", - сказано в сообщении.

Прокурорская проверка выявила жестокое обращение с детьми, на видеозаписи социальный работник приюта унижает детей, требует от одного воспитанника ударить трехлетнего ребенка. Обвиняемая не имела соответствующего образования и была допущена на работу в нарушение трудового законодательства. "Прокуратура Калининского района г. Уфы возбудила административные дела в отношении директора приюта по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и социального работника по ст. 13.14 КоАП РФ (разглашение информации с ограниченным доступом)", - добавили в прокуратуре.

По данным СК, обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.