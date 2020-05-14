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Герои золотой коллекции "Союзмультфильма" проведут зарядку для детей в серии видеороликов

Зарядки подготовлены при поддержке Минздрава России, они длятся три минуты

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Союзмультфильм" при поддержке Минздрава России подготовил ролики с физическими упражнениями для детей, технику выполнения которых покажут герои золотой коллекции - Забава из мультфильма "Летучий корабль" и персонажи "Бременских музыкантов". Об этом сообщила пресс-служба студии.

"Киностудия "Союзмультфильм" и детский центр "Союзмультклуб" подготовили для детей дошкольного и младшего школьного возраста зажигательные онлайн-зарядки с героями любимых мультфильмов. Зарядки прошли экспертизу НМИЦ Здоровья детей Минздрава России. Они длятся три минуты, всего восемь зарядок с разными движениями", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в киностудии, ролики опубликуют на официальных страницах "Союзмультфильма", Минздрава России и НМИЦ Здоровья детей и в социальных сетях в ближайшие дни. Комплекс упражнений под энергичную музыку из анимационного сериала "Оранжевая корова" детям покажут герои золотой коллекции.

Правильно выполнять зарядку детей научат Забава из мультфильма "Летучий корабль", Принцесса, Осел и Пёс из "Бременских музыкантов", Алиса Селезнёва из "Тайны третьей планеты", Старуха Шапокляк из мультфильмов о Чебурашке и персонажи из новых сериалов "Оранжевая корова" и "Простоквашино".

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