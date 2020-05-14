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В России количество преступлений в апреле сократилось на 7,3%

Также число преступлений, совершенных иностранцами, уменьшились на 9,6%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Количество преступлений в апреле текущего года в России снизилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД.

"Показательными являются данные статистики за апрель 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года. Общее количество преступлений за указанный период снизилось на 7,3%", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что практически не изменилось число убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, при этом разбоев зарегистрировано меньше на 7,8%, грабежей - на 12,4%, краж - на 11,1%, хулиганств, предусмотренных статей 213 УК РФ - на 36%. "Число преступлений, совершенных на улицах, сократилось на 16,1%", - добавили в министерстве.

Кроме того, в пресс-центре подчеркнули, что число преступлений, совершенных иностранцами в апреле, уменьшились на 9,6%, в том числе убийств - на 14,3%, разбоев - на 7,8%, грабежей - на 28,6%, краж - на 5,9%.

Всего за 4 месяца текущего года отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений, в том числе убийств и покушений на убийство на 3,8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья - на 2,9%, грабежей - на 9,5%, разбоев - на 19%, хулиганств, предусмотренных статей 213 УК РФ - на 7,7%.

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