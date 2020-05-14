В Армении продлили режим ЧП на 30 дней

ЕРЕВАН, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Армении в четверг в ходе заседания приняло решение продлить режим чрезвычайного положения до 13 июня из-за эпидемии нового коронавируса. Заседание кабинета министров республики транслировали в режиме реального времени местные новостные телеканалы.

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"В течение режима ЧП мы продолжим ослабление экономических ограничений. Однако, если ситуация с пандемией резко ухудшится, мы будем вынуждены опять ввести жесткие ограничения", - отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Власти Армении с 4 мая ослабили ограничения, введенные из-за пандемии. Согласно постановлению правительства, снимаются ограничения на свободное передвижение граждан, возобновляются некоторые виды экономической деятельности, вновь открываются кафе и рестораны под открытым небом.

В республике с начала пандемии умерли 49 человек, у которых был выявлен коронавирус. Общее число заразившихся достигло 3 860.