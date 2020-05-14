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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт заявил, что у 20-30% пациентов с COVID-19 развивается почечная недостаточность

Минздрав принял решение не останавливать оказание в полном объеме медицинской помощи пациентам на заместительной почечной терапии, сообщил главный внештатный специалист нефролог ведомства Евгений Шилов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Почечная недостаточность развивается примерно у 20-30% пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг главный внештатный специалист нефролог Минздрава России Евгений Шилов.

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"Помимо больных хроническими болезнями почек (ХБП), у 20-30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе. Вместе с перепрофилированием больниц для оказания помощи пациентам с COVID-19 это может нарушить обеспеченность больных хроническими болезнями почек программным диализом", - приводит его слова пресс-служба Минздрава.

Шилов также отметил, что в целом люди с ХБП находятся в группе риска по заражению новой коронавирусной инфекцией и высокой летальности при развитии заболевания. Это связано с тем, что чаще всего причиной ХБП являются такие болезни, как диабет, гипертония, ожирение, атеросклероз, а также пожилой возраст, которые также подвергают человека риску заражения. "Среди трех групп больных ХБП: не нуждающихся в заместительной почечной терапии, больные с пересаженной почкой и получающие лечение диализом, именно последняя группа вызывает наибольшие сложности в организации мероприятий по профилактике, выявлению и лечению COVID-19, из-за невозможности остановить терапию (три сеанса диализа в неделю), значительной доли ослабленных больных, высокого уровня сопутствующих заболеваний, более старшего возраста, чем в популяции, слабости иммунной системы, склонности к тяжелым инфекционным заболеваниям", - пояснил эксперт.

В связи с этим Минздрав РФ принял решение не останавливать оказание в полном объеме медицинской помощи пациентам на заместительной почечной терапии, наряду с онкопациентами и больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавил Шилов.

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