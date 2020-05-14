{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Яровая предложила включать в рекламу кредитов предупреждение о риске утраты имущества

Согласно инициативе, такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем 10% рекламной площади

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия") в четверг внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект об обязательном предупреждении в рекламе кредитов о том, что заемщик при невыполнении условий может лишиться имущества. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно предложенным к закону "О рекламе" поправкам, "реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом". "В данной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, - не менее чем пять секунд", - говорится в проекте.

Уточняется также, что "такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем 10% рекламной площади (пространства)".

Как указывает автор в пояснительных материалах, "данная мера позволит, не вторгаясь в специфику маркетинговых приемов и художественных форм изложения рекламы, поддерживая одинаковые условия конкуренции, сформировать у потребителя адекватное и достоверное представление о существующей гражданско-правовой ответственности", которая наступит в случае нарушения обязательств перед кредитором. Яровая также убеждена, что это подтолкнет потенциальных заемщиков к более детальному изучению условий кредита.

На данный момент, как пояснила журналистам депутат, в среднем рекламодатели мелким и нечитаемым шрифтом указывают до 28 условий, влияющих на стоимость займа, сведения о кредиторе и лицензии в ролике продолжительностью 30 секунд, что не дает возможности даже обратить на это внимание. "При этом реклама с учетом концентрации внимания на ином эмоциональном звуковом и визуальном ряде формирует у потребителя впечатление о бесплатности кредита", - заметила она.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
"Роснано" передала медикам Москвы и Ленобласти еще более 1,6 тыс. защитных лицевых экранов
За две недели корпорация изготовила около 4 тыс. средств защиты для медицинских работников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС