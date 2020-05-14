Коэффициент распространения коронавируса в России впервые упал ниже единицы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России впервые с начала вспышки упал ниже единицы и находится на уровне 0,97, накануне он составлял менее 1,01. В столице этот показатель также снизился за сутки до 0,88 (с 0,91) и держится на уровне ниже единицы уже четвертый день подряд. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Из 10 регионов РФ с наибольшим количеством заболевших этот показатель равен или ниже 1 в двух субъектах помимо Москвы - в Мурманской области и в Краснодарском крае. При этом в Мурманской области коэффициент за сутки вырос с 0,55 до 0,9, а в Краснодарском крае остался практически неизменным и составил 0,99. В Дагестане, где накануне фиксировался показатель ниже единицы, но рос в течение трех дней, в четверг он вновь оказался больше 1 и достиг 1,15.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше единицы.