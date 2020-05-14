В России впервые со 2 мая выявили за сутки меньше 10 тыс. случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 9 974, до 252 245, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, впервые со 2 мая количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тыс. По данным штаба, суточный рост снизился с 4,3% до рекордно низких 4,1%.

Новые 4 712 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, где всего выявлено 130 716 случаев. Суточный рост в столице составил 3,7% против 3,9% днем ранее. Новые случаи также выявлены в 83 регионах России: 918 подтверждено в Московской области, 460 - в Санкт-Петербурге, 238 - в Нижегородской области, 102 - в Ивановской области, 98 - в Тульской области и 98 - в Республике Дагестан.

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России за сутки возросло на 5 527 и достигло 53 530. По подсчетам ТАСС, доля вылечившихся в стране превысила 21%. В частности, выписаны по выздоровлению: 1 821 человек в Москве, 411 в Северной Осетии, 321 в Нижегородской области, 242 в Московской области, 211 в Дагестане, 150 в Татарстане, 117 в Краснодарском крае.

Умерли за сутки еще 93 человека, общее число жертв составило 2 305. 58 случаев летального исхода подтверждено в Москве, 14 в Московской области, 6 в Санкт-Петербурге, по два случая в Тульской области, Краснодарском и Ставропольском краях. По одному человеку умерло в Смоленской, Вологодской, Мурманской, Свердловской и Челябинской областях, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Как отметили в оперативном штабе, в 40,6% новых выявленных случаев заражения у инфицированных не оказалось симптомов болезни, это 4 049 человек.

Регионы, где больше тысячи зараженных

Число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек в Липецкой, Воронежской, Ивановской, Тюменской, Ульяновской областях и республике Марий Эл, количество таких регионов в России достигло 44. Согласно данным штаба, за сутки число случаев в Липецкой области выросло на 46 (до 1 036), в Республике Марий Эл - на 37 (до 1 033), в Воронежской области - на 45 до (1 028), в Ивановской области на 102 до (1 023), в Тюменской области на 41 до (1 018), в Ульяновской области - на 80 до (1 012).

Среди других регионов - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Дагестан, Мурманская область, Свердловская область, Краснодарский край, Тульская область, Ростовская область, Калужская область, Рязанская область, Республика Татарстан, Брянская область, Северная Осетия, Башкирия, Ленинградская область, Курская область, Тамбовская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Владимирская область, Ярославская область, Ямало-Ненецкий АО, Чувашия, Ингушетия, Саратовская область, Мордовия, Новосибирская область, Челябинская область, Волгоградская область, Орловская область, Ставропольский край, Самарская и Оренбургская области, Смоленская область, Хабаровский и Приморский края.