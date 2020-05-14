Забайкалье получило от ФРДВ дополнительную партию защитных средств для врачей

ТАСС, 14 мая. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) обеспечил срочную поставку дополнительных средств защиты для врачей в Забайкалье. Об этом сообщила в четверг пресс-служба полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

По итогам совещания 8 мая вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил ФРДВ совместно с Минпромторгом России оперативно поставить дополнительные средства индивидуальной защиты в Забайкалье. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.