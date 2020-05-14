Забайкалье получило от ФРДВ дополнительную партию защитных средств для врачей

ТАСС, 14 мая. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) обеспечил срочную поставку дополнительных средств защиты для врачей в Забайкалье. Об этом сообщила в четверг пресс-служба полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
По итогам совещания 8 мая вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил ФРДВ совместно с Минпромторгом России оперативно поставить дополнительные средства индивидуальной защиты в Забайкалье. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.
"Фонд развития Дальнего Востока обеспечил срочную поставку дополнительных средств индивидуальной защиты в Забайкальский край. Они закуплены ФРДВ в рамках программы помощи региону у Минпромторга России по поручению Трутнева", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в четверг в Забайкалье поступили 18 тыс. респираторов и 15 тыс. защитных очков. Медицинские средства передают в краевые больницы.
Ранее ФРДВ направил в дальневосточные регионы 56 тыс. защитных костюмов для врачей. Всего на Дальний Восток планировалось направить 100 тыс. защитных комбинезонов, 108 тыс. защитных очков, 200 тыс. респираторов и 200 тыс. медицинских перчаток. При этом, по данным пресс-службы аппарата полпредства, правительство РФ поручило увеличить объемы закупок не менее чем вдвое.