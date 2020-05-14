Лидеры ряда стран призвали бесплатно предоставлять всем будущую вакцину от коронавируса

ЖЕНЕВА, 14 мая. /ТАСС/. Разрабатываемая сейчас вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех жителей Земли и предоставляться бесплатно. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Женеве открытом письме, которое подписали президенты Ганы, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Пакистана, а также ряд бывших лидеров государств и эксперты - всего более 140 человек.

Авторы послания призвали участников предстоящей 18-19 мая Всемирной ассамблеи здравоохранения "выработать глобальное соглашение, обеспечивающее быстрый универсальный доступ к вакцинам гарантированного качества и лечению". Они считают, что тем самым министры здравоохранения, которые примут участие в форуме, подтвердят приверженность принципу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что достижение высших стандартов здоровья является фундаментальным правом каждого человека.

Глобальное соглашение по вакцинам, диагностике и лечению вызванного коронавирусом заболевания COVID-19, осуществляемое под руководством ВОЗ, говорится в письме, должно обеспечить доступ повсеместно в мире к знаниям об этой болезни, а также свободный доступ всех стран к соответствующим лицензиям. В соответствии с этим документом следует быстро разработать глобальный план организации производства и распределения вакцин и других средств против коронавируса, "полностью финансируемый богатыми странами".

Предложено также срочно предпринять шаги для "наращивания в мире производства миллиардов доз вакцины, найма и подготовки миллионов оплачиваемых и защищенных работников здравоохранения". При этом необходимо гарантировать, что вакцины, средства диагностики и тестирования "предоставляются всем бесплатно повсюду". В приоритетном порядке они должны быть предоставлены персоналу, находящемуся на переднем крае борьбы с коронавирусом, уязвимым людям и бедным странам, у которых меньше всего возможностей для спасения жизни населения.

"Миллиарды людей сегодня ждут вакцину, являющуюся нашей основной надеждой на завершение пандемии, - заявил в связи с публикацией послания президент ЮАР Сирил Рамапоса. - Как и другие страны Африки, мы считаем, что вакцина должна быть свободной от патентования, ее следует быстро произвести и распределить, она должна быть бесплатной для всех". "Никто не должен быть отодвинут в конец очереди за вакциной на основании места своего проживания или размера заработка", - констатировал президент.

Координаторами открытого письма выступили Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и международная неправительственная организация Oxfam. Текст послания опубликован на сайте UNAIDS.