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Пандемия коронавируса нового типа

Лидеры ряда стран призвали бесплатно предоставлять всем будущую вакцину от коронавируса

Они напомнили, что достижение высших стандартов здоровья является фундаментальным правом каждого человека согласно принципу ВОЗ

ЖЕНЕВА, 14 мая. /ТАСС/. Разрабатываемая сейчас вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех жителей Земли и предоставляться бесплатно. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Женеве открытом письме, которое подписали президенты Ганы, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Пакистана, а также ряд бывших лидеров государств и эксперты - всего более 140 человек.

Авторы послания призвали участников предстоящей 18-19 мая Всемирной ассамблеи здравоохранения "выработать глобальное соглашение, обеспечивающее быстрый универсальный доступ к вакцинам гарантированного качества и лечению". Они считают, что тем самым министры здравоохранения, которые примут участие в форуме, подтвердят приверженность принципу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что достижение высших стандартов здоровья является фундаментальным правом каждого человека.

Глобальное соглашение по вакцинам, диагностике и лечению вызванного коронавирусом заболевания COVID-19, осуществляемое под руководством ВОЗ, говорится в письме, должно обеспечить доступ повсеместно в мире к знаниям об этой болезни, а также свободный доступ всех стран к соответствующим лицензиям. В соответствии с этим документом следует быстро разработать глобальный план организации производства и распределения вакцин и других средств против коронавируса, "полностью финансируемый богатыми странами".

Предложено также срочно предпринять шаги для "наращивания в мире производства миллиардов доз вакцины, найма и подготовки миллионов оплачиваемых и защищенных работников здравоохранения". При этом необходимо гарантировать, что вакцины, средства диагностики и тестирования "предоставляются всем бесплатно повсюду". В приоритетном порядке они должны быть предоставлены персоналу, находящемуся на переднем крае борьбы с коронавирусом, уязвимым людям и бедным странам, у которых меньше всего возможностей для спасения жизни населения.

"Миллиарды людей сегодня ждут вакцину, являющуюся нашей основной надеждой на завершение пандемии, - заявил в связи с публикацией послания президент ЮАР Сирил Рамапоса. - Как и другие страны Африки, мы считаем, что вакцина должна быть свободной от патентования, ее следует быстро произвести и распределить, она должна быть бесплатной для всех". "Никто не должен быть отодвинут в конец очереди за вакциной на основании места своего проживания или размера заработка", - констатировал президент.

Координаторами открытого письма выступили Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и международная неправительственная организация Oxfam. Текст послания опубликован на сайте UNAIDS.

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Пандемия коронавируса нового типа
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