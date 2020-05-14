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Пандемия коронавируса нового типа

Бурунди приняла решение о высылке представителя ВОЗ и еще трех экспертов из страны

Минздрав обвинил ВОЗ в недопустимом вмешательстве в вопрос борьбы с коронавирусом в стране

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Африканская страна Бурунди приняла решение о высылке представителя Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Казади Муломбо и еще трех экспертов. Об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на письмо МИД страны, адресованное региональному представительству ВОЗ.

"Министерство имеет честь сообщить, что лица, чьи имена приведены ниже, объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию Бурунди до 15 мая 2020 года", - цитирует агентство документ, оказавшийся в его распоряжении. Помимо Муломбо, речь идет о еще двух сотрудниках ВОЗ, занимающихся координацией по борьбе с коронавирусом и другими заразными заболеваниями в Бурунди, и консультанте по молекулярной биологии.

"Это вся команда ВОЗ, ответственная за поддержку Бурунди в борьбе с коронавирусом. Они будут высланы из страны, так как министерство здравоохранения полностью исключает ВОЗ [из решения проблемы коронавируса] и обвиняет ее в недопустимом вмешательстве в этот вопрос", - указал агентству источник в администрации Бурунди.

Месяц назад МИД Бурунди уже начинал подобную процедуру, но она была прервана после переговоров президента страны Пьера Нкурунзизы и генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Правительство Бурунди неоднократно подвергалось критике со стороны медиков и оппозиционных политиков, которые утверждают, что власти замалчивают число случаев заражения коронавирусом в стране. Согласно официальной статистике, в настоящее время в Бурунди зафиксировано всего 27 случаев инфицирования, один пациент умер.

На 20 мая в стране назначены президентские и парламентские выборы. Хотя Бурунди закрыла границы в связи с распространением коронавируса, другие меры по противодействию пандемии не принимались. С начала избирательной кампании различные политические собрания проходят при большом скоплении людей и без каких-либо усиленных санитарных норм.

Теги
БурундиПандемия коронавируса нового типа
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