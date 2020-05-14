{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Врачи в Ненецком АО получили выплаты за апрель за работу с зараженными коронавирусом

По информации регионального правительства, в общей сложности выплачено около 2,4 млн рублей

ТАСС, 14 мая. Медики Ненецкого автономного округа (НАО), работающие с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, получили дополнительные выплаты за апрель в полном объеме. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Деньги медикам за апрель выплачены на 100%", - сказали в пресс-службе.

Всего выплачено порядка 2,4 млн рублей. Речь идет о средствах, выделенных из федерального и окружного бюджетов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам.

На федеральные выплаты Ненецкому округу выделили 15,7 млн рублей. Эти средства направляются врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом в стационарных условиях, из расчета 80 тыс. рублей в месяц, врачам скорой помощи и среднему медперсоналу - по 50 тыс. рублей в месяц, фельдшерам, медсестрам, водителям скорой медицинской помощи и младшему медперсоналу - по 25 тыс. рублей в месяц.

В середине апреля в регионе решили выделить средства из окружного бюджета на предоставление выплат тем категориям медицинского персонала, которые не вошли в перечень, утвержденный правительством РФ. Это врач и фельдшер санитарно-авиационной службы, врач клинико-диагностической лаборатории, фельдшер-лаборант, рентгенлаборант, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра функциональной диагностики, медицинский лабораторный техник. Им устанавливаются выплаты в размере от 20 до 80% от среднемесячной заработной платы в зависимости от категории. На эти цели из регионального бюджета выделено порядка 3,7 млн рублей. Стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19, осуществляются за фактически отработанное время с применением региональных коэффициентов.

В ходе обращения к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу 11 мая глава государства Владимир Путин сказал, что он лично будет контролировать ситуацию с выплатами в каждом регионе.

Теги
РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Отопительный сезон завершился на территории 45 субъектов России
За минувший отопительный период в органы государственного жилищного надзора поступило 68 тыс. обращений граждан, из них 26 тыс. касаются качества отопления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС