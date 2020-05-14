Врачи в Ненецком АО получили выплаты за апрель за работу с зараженными коронавирусом

ТАСС, 14 мая. Медики Ненецкого автономного округа (НАО), работающие с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, получили дополнительные выплаты за апрель в полном объеме. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Деньги медикам за апрель выплачены на 100%", - сказали в пресс-службе.

Всего выплачено порядка 2,4 млн рублей. Речь идет о средствах, выделенных из федерального и окружного бюджетов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам.

На федеральные выплаты Ненецкому округу выделили 15,7 млн рублей. Эти средства направляются врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом в стационарных условиях, из расчета 80 тыс. рублей в месяц, врачам скорой помощи и среднему медперсоналу - по 50 тыс. рублей в месяц, фельдшерам, медсестрам, водителям скорой медицинской помощи и младшему медперсоналу - по 25 тыс. рублей в месяц.

В середине апреля в регионе решили выделить средства из окружного бюджета на предоставление выплат тем категориям медицинского персонала, которые не вошли в перечень, утвержденный правительством РФ. Это врач и фельдшер санитарно-авиационной службы, врач клинико-диагностической лаборатории, фельдшер-лаборант, рентгенлаборант, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра функциональной диагностики, медицинский лабораторный техник. Им устанавливаются выплаты в размере от 20 до 80% от среднемесячной заработной платы в зависимости от категории. На эти цели из регионального бюджета выделено порядка 3,7 млн рублей. Стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19, осуществляются за фактически отработанное время с применением региональных коэффициентов.

В ходе обращения к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу 11 мая глава государства Владимир Путин сказал, что он лично будет контролировать ситуацию с выплатами в каждом регионе.