В СФ заявили, что рекомендации по работе школ в новом режиме относятся только к пандемии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Опубликованные Роспотребнадзором рекомендации по режиму работы школ после открытия, предусматривающие в том числе запрет на общение детей из разных классов на переменах, следует рассматривать как руководство к действию лишь в период эпидемии коронавируса и поэтапного снятия ограничений. По мнению главы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, эти нововведения не будут вводиться на постоянной основе.

"Эти рекомендации все-таки нужно рассматривать, чтобы пройти период эпидемии, не вызывая новых вспышек. Если рассуждать логически, мы же не можем представить, что сейчас мы начнем делать плавающее расписание. У нас 17 млн школьников. Это вторые, третьи и, не дай бог, еще какие-то смены. У нас есть наполняемость классов, количество педагогов", - сказала Гумерова ТАСС в четверг.

Она отметила, что рекомендации Роспотребнадзора направлены на то, чтобы избежать роста заболеваемости. "Мы же понимаем, что мы определенным образом вышли на плато, но чтобы не было второй, третьей волны, мы должны минимизировать контакты между детьми. Чтобы потом нам снова общаться, проводить массовые мероприятия, сегодня нужно сделать все, чтобы свести к минимуму контакты и четко соблюдать все санитарные требования и рекомендации Роспотребнадзора", - отметила сенатор.

Несмотря на то, что в некоторых школах в регионах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией приняты решения о досрочном окончании учебного года, многие образовательные учреждения продолжают работать, напомнила Гумерова. "Ведь у нас ряд школ, ряд регионов имели возможность перейти на традиционную форму. В частности, где нет заболеваний, где малокомплектные школы. Какой смысл им дистанционно учиться", - подчеркнула глава комитета СФ.

Ранее на сайте Роспотребнадзора были опубликованы рекомендации, согласно которым предусматривается новый режим работы российских школ. В частности, документом предлагается закрепить за каждым классом отдельное помещение, исключить общение обучающихся из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен. Кроме того, в ведомстве рекомендуют по возможности сократить число обучающихся в одном классе и исключить нахождение детей из разных классов в группах продленки. Массовые мероприятия проводить запрещается.