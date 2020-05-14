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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане проверят оснащение и подготовку персонала лабораторий по диагностике COVID-19

Республика входит в первую пятерку субъектов по числу заразившихся

МАХАЧКАЛА, 14 мая. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Дагестан совместно с региональной прокуратурой проверит оснащение и подготовку персонала пяти лабораторий республики, в которых проводят анализ на коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг сообщил ТАСС врио руководителя ведомства Тамирлан Мухамедов.

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Дагестан входит в первую пятерку субъектов по числу заразившихся коронавирусом. Ранее Росздравнадзор сообщил, что в период с 7 по 8 мая был проведен анализ деятельности Министерства здравоохранения Республики Дагестан и подведомственных ему медицинских организаций. По результатам анализа полученной информации центральным аппаратом Росздравнадзора поручено территориальному органу Росздравнадзора по Республике Дагестан организовать и провести проверку минздрава республики.

"Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев дал поручение нам проверить лаборатории, которые работают по диагностике COVID-19. Это лаборатории государственных учреждений. Пять лабораторий минздрава региона. Проверки уже начались, они проводятся совместно с региональной прокуратурой", - рассказал собеседник агентства.

Мухамедов подчеркнул, что лаборатории проверят на наличие у них тест-систем, их количества, а также проверят подготовку персонала. "На предмет количества исследований, в каком количестве, какие запасы, на сколько дней. Проверяем, насколько специалисты подготовлены, прошли ли специалисты инструктаж, обучение", - пояснил он.

Ранее Гриднев посетил Дербентскую центральную городскую больницу, где осмотрел провизорные госпитали для лечения больных пневмонией и COVID-19, посетил новый госпиталь, развернутый на базе переоборудованного детского отделения. Он отметил, что рост заболеваемости в Дагестане достаточно быстрый. Это связано в первую очередь с тем, что население республики недостаточно серьезно подошло к вопросу самоизоляции.

По данным регионального оперативного штаба, в республике 3 095 подтвержденных случаев заражения (плюс 98 человек за сутки), 1 318 человек выздоровели, 26 умерли. Всего в республике обследованы 30 588 человек, из них 3 989 в настоящее время находятся на изоляции. Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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