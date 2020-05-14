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Пандемия коронавируса нового типа
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В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 217 человек

Антирекорд по смертности был зарегистрирован в стране 1 апреля - тогда за 24 часа умерли 950 пациентов

МАДРИД, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 217 человек умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг Минздрав королевства.

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13 мая было объявлено о 184 умерших. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за 24 часа умерли 950 пациентов. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 321. За день было выявлено 506 новых заболевших, общее количество случаев заражения, подтвержденных при помощи ПЦР-тестов, достигло 229 540. Выздоровели 143 374 пациента, этот показатель за день вырос на 2 551.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств мира. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании постепенно снижается, правительство поэтапно смягчает ограничительные меры. Сейчас испанцам всех возрастов разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.

С 11 мая половина населения страны перешла на новую фазу послабления мер, введенных из-за пандемии. На этом этапе разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, гостиницы, музеи. Тем не менее пока к таким послаблениям оказались не готовы, в частности, ни Мадрид, ни Барселона.

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ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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