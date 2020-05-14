Почти во всей Японии досрочно сняли режим ЧС

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Власти Японии досрочно сняли введенный из-за коронавируса сроком до 31 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в 39 из 47 префектур страны, однако сохранили его в ряде регионов, включая столичный. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Мы снимаем режим ЧС по всей Японии, за исключением семи префектур в регионах Канто, Кансай, а также северной префектуры Хоккайдо. Решение о снятии режима ЧС будет официально утверждено сегодня [в четверг] на заседании штаба по мерам против коронавируса", - сказал Абэ. По его словам, в названных им регионах режим ЧС также может быть снят досрочно. Следующее заседание экспертной группы по этому вопросу намечено на 21 мая.

Абэ также попросил компании по возможности продолжать стимулировать своих сотрудников работать удаленно. Кроме того, премьер заявил, что жителям Японии до конца мая по-прежнему следует воздерживаться от поездок по стране.

Режим ЧС продолжит действовать в Токио и прилегающих к нему густонаселенных префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Все вместе они формируют так называемую зону Большого Токио. Также ограничительные меры останутся в силе в префектурах Киото, Осака и Хёго на западе Японии и в северной префектуре Хоккайдо. В регионах, где сохраняется режим ЧС, проживают почти 60 млн человек, из них 38 млн - в столице и прилегающих префектурах.

Это первое ослабление ограничительных мер с момента их вступления в силу в начале прошлого месяца. Одним из основных показателей, на которые опирались специалисты, стал индекс числа заражений за неделю в том или ином регионе. Смягчение допускается в том случае, если значение не превышает 0,5 на 100 тыс. жителей.

Ситуация в стране

8 апреля в Токио и еще нескольких регионах начал действовать режим ЧС. 16 апреля Абэ распространил его действие на всю территорию страны, позднее он был продлен до 31 мая. После снятия режима ЧС решение об отмене рекомендаций о закрытии тех или иных объектов будут принимать губернаторы префектур. Как именно будет проходить этот процесс, они пока не конкретизировали.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 16,7 тыс., умерли более 700 человек. Свыше 9 тыс. человек выздоровели, еще порядка 250 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.