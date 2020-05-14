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Генпрокуратура проверит законность добычи ископаемых на территории нацпарка в Коми

В СПЧ отметили, что из-за добычи золота территория подвергается "серьезному антропогенному воздействию"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщил, что Генеральная прокуратура РФ начала проверку законности добычи полезных ископаемых на территории национального парка "Югыд ва" в Республике Коми. Соответствующее заявление размещено в четверг на сайте Совета.

В СПЧ отметили, что территория нацпарка подвергается "серьезному антропогенному воздействию", связанному с добычей золота. Кроме того, в Совет неоднократно поступали обращения от различных общественных организаций о недопустимости изъятия земель национального парка.

"Генеральная прокуратура сообщила СПЧ, что начала проверку законодательства РФ об особо охраняемых природных территориях и выполнении международных обязательств РФ при выдаче лицензии на право добычи полезных ископаемых на территории национального парка "Югыд ва", - говорится в сообщении.

Член СПЧ, глава комиссии по экологическим правам Сергей Цыпленков, чье мнение приводится в релизе, отметил, что Совет несколько раз обращался в Генпрокуратуру по поводу золотодобычи и изъятия ценных земель. "Мы надеемся, что Генеральная прокуратура примет все предусмотренные законодательством меры для окончательного отказа от всех планов изъятия земель парка и отзыву лицензии на добычу золота на его территории", - сообщил он.

Нацпарк "Югыд ва", учрежденный в 1994 году для сохранения природы Приполярного и Полярного Урала, является самым большим массивом первичных лесов, которые сохранились в нетронутом состоянии. Парк и граничащий с ним Печоро-Илычский заповедник входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и именуются "Девственные леса Коми".

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