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Пандемия коронавируса нового типа

Нарколог Минздрава опроверг информацию об алкоголизации населения в период самоизоляции

Евгений Брюн полагает, что люди стали меньше пить на карантине
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Роста алкоголизации населения в России за период действия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, не наблюдается. Однако не исключено, что употребление алкоголя после окончания ограничительных мер временно может возрасти, сообщил ТАСС главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

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"Статистика говорит о следующем - если в апреле прошлого года у нас (в Клиническом филиале Московского научно-практического центра наркологии - прим. ТАСС) было 170 примерно госпитализаций с [алкогольными] психозами, то сейчас, в апреле этого года, - 119, то есть заметное снижение. <....> За две недели мая 2019 года 60 поступлений с психозами, две недели мая этого года - 44, заметное снижение в полтора раза. Что касается алкоголизации, мы этого подтвердить не можем. Мы считаем, что люди стали не больше пить, а меньше на карантине. Большинство знает и помнит: иммунитет слабеет при употреблении алкоголя, а это повышает вероятность летального исхода не только при COVID-19, но и при любой другой болезни", - поделился эксперт.

Некоторый всплеск употребления алкогольных напитков возможен после окончания ограничительных мер, однако такая тенденция будет временной, считает Брюн.

"С некоторой тревогой я отношусь к тому, что употребление алкоголя может возрасти, но опять же, я думаю, что это будет короткая вспышка, не более того, потому что подавляющее большинство людей к алкоголю относятся адекватно и злоупотреблять очень длительное время не будут. Кто привык - ему дай повод, он всегда будет злоупотреблять, но их (таких людей - прим. ТАСС) не так много - в популяции около 2%, и больше их не станет, это некая фиксированная цифра", - пояснил нарколог.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной думы в среду сообщил, что в стране отмечается рост смертей от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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