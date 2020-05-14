Супруга Ярошенко заявила, что ее муж получил три защитных маски вместо медпомощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Администрация тюрьмы "Данберри", в которой содержат летчика Константина Ярошенко, выдала заключенным по три маски для защиты от коронавируса. Об этом 14 мая рассказала ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

"Выдали им по три маски - две самодельных и одну медицинскую. Вот и вся помощь", - сказала собеседница агентства.

20 апреля адвокат Алексей Тарасов сообщал агентству, что Ярошенко "испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом", и считает, что был инфицирован.

По словам супруги россиянина, в исправительном учреждении сложилась неблагоприятная ситуация с распространением COVID-19, при этом администрация не спешит брать пробы у Ярошенко на коронавирус.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США Ярошенко был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.