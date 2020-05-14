{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лановой назвал святотатством размещение на сайте "Бессмертного полка" профилей нацистов

Смешивать память героев с нацистскими преступниками абсолютно недопустимо, заявил народный артист СССР

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сопредседатель Общероссийского движения "Бессмертный полк", народный артист СССР Василий Лановой считает святотатством попытки разместить на сайте "Бессмертного полка" профили нацистов. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов Гитлера и Гиммлера в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн".

"Попытки разместить на сайте "Бессмертного полка" профили офицеров СС и фашистских вождей - это святотатство. Разделяю возмущение, которое уже высказали представители самых разных общественных организаций, регионов, ветеранских сообществ. Ума не приложу, кому это могло прийти в голову, но считаю, что следователи должны с этим разобраться. Смешивать память героев с нацистскими преступниками и их пособниками абсолютно недопустимо", - сказал он.

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В. М. Кроме того, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте "Банк памяти" анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо. По данным фактам Главным следственным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала").

Теги
Лановой, Василий Семенович
Реклама на ТАСС
Отопительный сезон завершился на территории 45 субъектов России
За минувший отопительный период в органы государственного жилищного надзора поступило 68 тыс. обращений граждан, из них 26 тыс. касаются качества отопления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС