Лановой назвал святотатством размещение на сайте "Бессмертного полка" профилей нацистов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сопредседатель Общероссийского движения "Бессмертный полк", народный артист СССР Василий Лановой считает святотатством попытки разместить на сайте "Бессмертного полка" профили нацистов. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов Гитлера и Гиммлера в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн".

"Попытки разместить на сайте "Бессмертного полка" профили офицеров СС и фашистских вождей - это святотатство. Разделяю возмущение, которое уже высказали представители самых разных общественных организаций, регионов, ветеранских сообществ. Ума не приложу, кому это могло прийти в голову, но считаю, что следователи должны с этим разобраться. Смешивать память героев с нацистскими преступниками и их пособниками абсолютно недопустимо", - сказал он.

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В. М. Кроме того, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте "Банк памяти" анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо. По данным фактам Главным следственным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала").