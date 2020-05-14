В Башкирии доноры плазмы с антителами к коронавирусу получат единовременные выплаты

УФА, 14 мая. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате донорам плазмы с антителами к коронавирусу: сумма, в зависимости от объема сданного биоматериала, может достигать 5 тыс. рублей. Это позволит оказывать оперативную помощь пациентам в тяжелом состоянии, сообщил руководитель региона в четверг в ходе заседания оперативного штаба.

"Пошел первый опыт лечения, причем с положительным результатом, переливания плазмы крови людей, переболевших COVID-19. У нас есть даже примеры, когда мы сняли человека, в сложном состоянии находившегося, с аппарата ИВЛ, поэтому нам плазма нужна. Я подписал указ об установлении единовременных денежных выплат донорам антиковидной плазмы в 2020 году. Мы просим этих людей, у которых есть возможность безболезненно для себя и которые переболели, <...> сдать кровь", - сказал он.