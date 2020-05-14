КС разъяснил, кто может рассматривать дела о нарушениях при парковке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России разъяснил, что административные дела о неправильной парковке, где в качестве доказательств используются фото и видео, снятые автоматическими камерами, могут рассматриваться административными комиссиями, созданными в регионах России.

"Указание [в Кодексе об административных правонарушениях РФ, КоАП] на вынесение постановления по делу об административном правонарушении должностным лицом не означает, что тем самым данный кодекс исключил право субъектов РФ относить своими законами к подведомственности административных комиссий, которые образуются и действуют, как правило, на территории каждого городского округа, муниципального округа и муниципального района", - говорится в постановлении КС.

Разъяснения и проверка на соответствие конституции статей КоАП проводилась по запросу Костромского областного суда после того, как в нем местная жительница пыталась обжаловать штраф за неправильную парковку. Согласно материалам дела, автомобиль женщины, припаркованный на детской площадке в Костроме, был заснят автоматической камерой. После этого городская администрация запросила в ГИБДД данные о владельце машины и выписала женщине штраф на основании закона Костромской области.

Женщина со штрафом не согласилась и обжаловала его в областном суде, судья которого усомнился, что такие решения о штрафах вправе рассматривать административная комиссия в местных органах власти.

КС в постановлении указал, что, несмотря на то, что в КоАП содержится указание на то, что постановление об административном нарушении в таком случае должно быть подписано конкретным должностным лицом, это не исключает права регионов России своими законами наделять полномочиями по таким постановлениям коллегиальные органы местной власти. Кроме того, КС указал, что рассмотрение постановлений комиссиями не снижает гарантий прав граждан, которых привлекают к ответственности.

Конституционный суд также обратил внимание на то, что если законодательные власти полагают, что рассмотрение административными комиссиями таких дел невозможно, то это необходимо прямо и недвусмысленно прописать в КоАП.