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Кабмин поручил холдингу Ростеха закупать препараты для прививок, входящих в нацкалендарь

Речь идет о холдинге "Нацимбио"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство России определило холдинг "Нацимбио" (входит в Ростех) единственным исполнителем закупок иммунобиологических лекарственных препаратов для проведения включенных в национальный календарь прививок. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

"Определить АО "Национальная иммунобиологическая компания" единственным исполнителем осуществляемых Минздравом России в 2020-2021 годах закупок иммунобиологических лекарственных препаратов, производство которых осуществляется на всех стадиях технологического процесса на территории Российской Федерации, в целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, 31 декабря назначается предельным сроком, на который заключаются государственные контракты с акционерным обществом.

Документом также устанавливается возможность привлечения к исполнению государственных контрактов субподрядчиков и соисполнителей при условии исполнения акционерным обществом лично не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по государственным контрактам.

Минздраву РФ при этом поручено осуществлять мониторинг цен на закупаемые иммунобиологические лекарственные препараты.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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