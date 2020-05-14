В Петербурге наблюдался кратковременный снег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Кратковременный снег на фоне положительной температуры воздуха наблюдался в утренние часы в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов, вероятность таких осадков сохранится до 16 мая.

"Снег был по городу, в том числе в центре города, но это кратковременно очень, - сказал Колесов, добавив, что снежного покрова как такового почти не наблюдалось на фоне положительной температуры. - Еще и завтра вероятность, но с 16 [мая] уже должно теплеть".

Также, по его словам, с 19 по 21 мая ожидается прохождение еще одного циклона, который вновь принесет с собой похолодание и вероятность снега.

"Ясно, что не каждый год это бывает. Сейчас снова холодный период. Он более теплый, чем был в [мае в] 2017 году: [тогда] был очень холодный период, поэтому там постоянно снег отмечался. Сейчас теплее: <...> "минусов" у нас практически нет, в городе все время положительная температура", - отметил синоптик, добавив, что периодически такое погодное явление отмечается в регионе.

Накануне в среду снежный покров высотой около 8 см был зафиксирован в Лужском районе Ленинградской области. Пользователи в социальных сетях активно делились фотографиями припорошенных цветов в садах и украшенных зелеными листьями снеговиков на участках рядом с домами.

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга сообщили, что "неожиданный майский снегопад не внес изменений в работу дорожных служб", так как "крупные хлопья снега, покрывшие улицы Петербурга сегодня утром, быстро напомнили жителям, что такое зима, но также быстро и растаяли". На фоне сложной эпидемиологической обстановки из-за COVID-19 в городе продолжается промывка улиц с применением дезинфицирующих средств, улицы обработаны уже много раз, уточнили в комитете. По приведенным данным, за минувшие сутки на эти цели израсходовано более 16 тыс. литров дезинфицирующих средств, а за весь период - более 700 тыс. литров.