Борющиеся с коронавирусом медики Приморья получили более 111 млн рублей допвыплат

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Медики Приморья, участвующие в борьбе с коронавирусом, получили более 111 млн рублей дополнительных выплат. Это все средства, положенные им в качестве доплат за работу в марте и апреле, сообщила пресс-служба краевого правительства в четверг.

Из федерального бюджета регион получил два транша: 70,1 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявили коронавирус, и лицам из группы риска заражения, и 82,8 млн рублей на доплаты тем специалистам, которые находятся на "передовой" и непосредственно оказывают помощь пациентам, заразившимся коронавирусом. Деньги рассчитаны на несколько месяцев, из первого и второго трансфертов за работу в апреле врачам "на руки" направлено 52,2 и 24,5 млн рублей соответственно, их получили все врачи, работники больниц и скорых, которым эти доплаты полагаются. Следующая часть будет доведена до учреждений для оплаты особых условий труда в мае, так как выплаты ежемесячные.

"Так как первые федеральные средства поступили только в апреле, а приморские врачи на страже уже с марта, региональные власти также предусмотрели доплаты для врачей и медперсонала. За март и апрель сотрудники больниц деньги уже получили - общей суммой 111,7 млн рублей. В последующие месяцы, пока эпидемия не пойдет на спад, выплаты будут продолжены", - сообщила пресс-служба, сославшись на данные краевого минздрава. За отработанное время в марте и апреле выплаты получили все, кому они полагались.

Президент России Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальную федеральную выплату в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.