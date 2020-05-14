Politico: в ЕК проводят расследование после утечки в СМИ плана восстановления экономики ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. В Еврокомиссии (ЕК) проводят расследование по делу об утечке журналистам конфиденциальной информации о решениях евроинститута. Об этом сообщает в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, ЕК начала расследование после того, как в прошлом месяце Politico и агентство Bloomberg опубликовали план экономического восстановления ЕС после пандемии коронавируса, подготовленного главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, до того, как она его объявила. Этот случай, по словам источников газеты, сильно разозлил ее и привел к решению начать расследование.

Как сообщает издание, европейских чиновников на этой неделе предупредили, что расследование уже выявило одного предполагаемого информатора журналистов, и если подозрения подтвердятся, то он будет наказан. При этом не уточняется, каким может быть наказание.

Более того, по информации Politico, расследование ведется и в отношении тех сотрудников евроинститутов, которые раскрывают информацию не журналистам, а странам - членам Евросоюза. Источники приводят пример подобного случая - утечка странам - членам о планах ЕК пересмотреть миграционную политику ЕС.

По мнению источников Politico, рост числа подобных расследований в Еврокомиссии говорит о растущей "паранойе" в команде Урсуры фон дер Ляйен, которая включает в себя несколько высших советников, прибывших вместе с ней из Берлина. "Мы привыкли читать в немецкой прессе утечку информации о том, что мы только что обсуждали (в Брюсселе - прим. ТАСС). Это не жизненно важные утечки, но они все же являются утечками", - сказал один из них.

Politico подчеркивает, что в Еврокомиссии отказались прокомментировать этот вопрос.