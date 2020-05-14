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Пандемия коронавируса нового типа
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Глава Минкультуры вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции

Ольга Любимова сообщила, что "болезнь протекала в легкой форме"
Министр культуры РФ Ольга Любимова Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова, у которой диагностировали коронавирус, выздоровела и вернулась к работе. Об этом она сама сообщила в четверг ТАСС.

"Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе, - сказала министр. - Чувствую себя хорошо".

Любимова добавила, что "к счастью, болезнь протекала в легкой форме". Глава Минкультуры лечилась дома почти три недели.

"Рабочий день в условиях карантина, конечно, был сложнее, но мы взаимодействовали в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом", - отметила министр.

О том, что Любимова заразилась коронавирусом, стало известно 6 мая. Она решила работать удаленно, проводила совещания в режиме видеоконференции, участвовала во встречах и переговорах онлайн.

С начала вспышки нового заболевания в России заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минстроя Владимир Якушев. Мишустин и Песков пока находятся в больнице. Якушев, как стало известно 8 мая, был выписан из стационара для дальнейшего лечения дома. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаЛюбимова, Ольга Борисовна
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