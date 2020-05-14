Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий, ограничивших посещение храмов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил архиереям на территории России, управляющим викариатствами Москвы и ставропигиальным монастырям распоряжение об отчислениях в Московскую патриархию, согласно которому в условиях пандемии отчисления за 2020 год сокращаются на 25% по сравнению с 2019 годом для епархий, которые применили ограничительные меры против распространения коронавируса.

"Ввиду финансовых затруднений, обусловленных сложившейся ситуацией, святейший патриарх Кирилл благословил сократить отчисления епархий, приходов Москвы и ставропигиальных обителей в Московскую патриархию за 2020 год на 25% по сравнению с 2019 годом (что соответствует трехмесячному сроку отчислений)", - говорится в сообщении об этом на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ) в четверг.

Сокращение отчислений, согласно сообщению сайта, благословляется всем московским приходам, а также епархиям, в которых были введены ограничения по посещению храмов прихожанами и которые при этом установили не меньшее сокращение отчислений приходов в пользу епархиального бюджета.

Патриарх также продлил срок завершения отчислений за 2020 год до 10 мая 2021 года. "Архиереи должны направить рапорт на имя святейшего патриарха с изложением ситуации во вверенной ему епархии (включая информацию о снижении доходов в процентном отношении сравнительно с предыдущим годом) и сообщением об упомянутом сокращении приходских отчислений", - сообщается на сайте РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл призвал состоятельных прихожан поддержать нуждающихся священников в период пандемии. Об этом он сообщил в обращении к верующим, опубликованном на официальном сайте РПЦ. Кроме того, правовое управление Московской патриархии заявило, что руководители религиозных организаций РПЦ должны прикладывать максимальные усилия для сохранения штата сотрудников во время действия мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе оформляя им неоплачиваемые отпуска и переводя на неполный рабочий день с уменьшением заработной платы.