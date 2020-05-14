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Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать на станции пассажиров без масок

С 12 мая ношение медицинских масок и перчаток стало обязательным в общественных местах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники службы контроля метрополитена Санкт-Петербурга имеют право не пускать на станции пассажиров без средств индивидуальной защиты и отказать в продаже проездного билета, сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.

"Сотрудники службы контроля на метрополитене могут подойти к пассажиру без маски и перчаток и попросить его надеть средства защиты или приобрести, если их нет. Сотрудники метрополитена исполняют постановление губернатора, в котором говорится, что в общественных местах и на транспорте ношение масок и перчаток обязательно", - сказал официальный представитель предприятия.

С 12 мая ношение медицинских масок и перчаток стало обязательным в общественных местах, в том числе на улице, объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси. Штрафы за нарушения составят 4 тыс. рублей.

Автоматы по продаже масок и перчаток работают в вестибюлях 61 из 72 станций городского метро. Еще на двух станциях вендинговые аппараты заработают в ближайшее время. Стоимость комплекта из медицинской маски и пары перчаток в них составляет 40 рублей. Продажу средств индивидуальной защиты в подземке также осуществляет сеть магазинов "Первая полоса".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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