Москалькова поручила проверить соблюдение прав человека в интернатах в условиях пандемии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поручила сотрудникам своего аппарата в ближайшее время проверить соблюдение прав в кризисных центрах и интернатах в условиях борьбы с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба федерального омбудсмена.

"В целях мониторинга соблюдения прав человека в период борьбы с распространением COVID-19 прошу организовать посещение сотрудниками аппарата уполномоченного Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, психоневрологического интерната, дома-интерната для пожилых граждан, кризисного центра по оказанию помощи жертвам семейно-бытового насилия", - привели в пресс-службе выдержку из поручения уполномоченного.

В России, по сведениям оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели более 53 тыс. человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.