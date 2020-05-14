{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Москалькова поручила проверить соблюдение прав человека в интернатах в условиях пандемии

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека посетят Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, психоневрологический интернат, дом-интернат для пожилых граждан, кризисный центр по оказанию помощи жертвам семейно-бытового насилия

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поручила сотрудникам своего аппарата в ближайшее время проверить соблюдение прав в кризисных центрах и интернатах в условиях борьбы с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба федерального омбудсмена.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В целях мониторинга соблюдения прав человека в период борьбы с распространением COVID-19 прошу организовать посещение сотрудниками аппарата уполномоченного Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, психоневрологического интерната, дома-интерната для пожилых граждан, кризисного центра по оказанию помощи жертвам семейно-бытового насилия", - привели в пресс-службе выдержку из поручения уполномоченного.

В России, по сведениям оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели более 53 тыс. человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин: Россия должна обладать разработками, которые позволят лечить тяжелые заболевания
Президент отметил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, это дает возможность сосредоточиться на других вопросах повестки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС