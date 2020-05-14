Вильфанд считает высокими шансы 2020 года стать самым теплым за всю историю

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Метеорологи высоко оценивают шансы 2020 года стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире. Первые четыре месяца находятся на втором месте в ранге самых теплых, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В настоящее время самым теплым годом является 2016-й. "За первые четыре месяца глобальная температура находится на втором месте. Если эффект Эль-ниньо будет развиваться, то, безусловно, он будет самым теплым. Но даже, если и нет, то многие ученые очень высоко оценивают шансы", - сообщил метеоролог на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, в настоящее время Эль-ниньо (теплое течение в Тихом океане) находится в нейтральной фазе. По данным ученых, 20-25% составляет вероятность вступления его в активную фазу.

По последним данным, апрель 2020 года стал самым теплым месяцем в мире. Потому, по мнению Вильфанда, 2020 год имеет высокие шансы стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.