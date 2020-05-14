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Путин: Россия должна обладать разработками, которые позволят лечить тяжелые заболевания

Президент отметил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, это дает возможность сосредоточиться на других вопросах повестки

НОВО-ОГАРЕВО, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу вести генетические разработки, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания.

"Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни, [улучшать] состояние окружающей среды, очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо", - заявил глава государства на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

По его словам, "речь идет о самых разных областях - от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности". "И мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан, формировать, наращивать собственный научный и технологический потенциал", - уверен президент.

"Сейчас генетические исследования помогают прокладывать путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе, и от коронавируса", - подчеркнул Путин. Он поблагодарил специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой.

Глава государства напомнил, что в апреле прошлого года в РФ началась реализация программы развития генетических технологий. На нынешнем совещании он предложил обсудить, что сделано за прошедший год, дальнейшие шаги, имея в виду и нынешние вызовы.

"К этому сложному, большому проекту мы последовательно шли несколько лет. Были усилены существующие и созданы новые научные школы, в том числе с участием наших соотечественников из ведущих мировых исследовательских центров и университетов, и, что важно, в генетике работает все больше и больше молодых, перспективных ученых", - отметил Путин. Он констатировал, что на развитие этого направления, в целом наук о жизни, сконцентрированы "значительные ресурсы: и кадровые, и финансовые, и организационные".

"Но обращаю внимание: передовые медицинские технологии - это крайне важное, но не единственное направление программы генетических исследований. Вся она, эта индустрия, строится вокруг жизни, здоровья, безопасности людей", - указал президент.

Ситуация меняется

Эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность вновь сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.

Он подчеркнул, что в последние недели все усилия властей были направлены прежде всего на противодействие эпидемии коронавируса, на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики.

"Будем последовательно продолжать эту работу, разумеется, и дальше. Но <...> ситуация меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки", - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, внимание к этим вопросам не ослаблялось и раньше. "Но сейчас, на этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп", - подчеркнул президент, отметив, что развитие генетических технологий является одним из таких приоритетов.

 

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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