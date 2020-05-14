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Пандемия коронавируса нового типа

В Оренбурге открыли центр на 120 мест для зараженных коронавирусом детей и их родителей

В нем уже разместили 58 пациентов, 14 из которых находятся в состоянии средней тяжести

ТАСС,14 мая. Центр на 120 мест для зараженных коронавирусом открылся на базе детской клинической больницы в Оренбурге. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области, дети могут проходить лечение в центре вместе с родителями.

"В связи с тем, что в области увеличивается количество заболевших и контактных ребят, мы приняли решение о создании отдельного детского ковид-центра. Он начал свою работу на базе детской городской больницы, где маленькие пациенты смогут находиться вместе с мамами", - цитирует пресс-служба вице-губернатора - заместителя председателя правительства области по социальной политике Татьяну Савинову.

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"Он рассчитан на 120 коек. В центре получают лечение дети до 18 лет. В ковид-центр направляют детей с подтвержденным анализом", - уточняется в сообщении пресс-службы.

В центр уже поместили 58 пациентов, зараженных коронавирусом, из них 29 детей и 29 взрослых. Лечение получают и дети, и взрослые - их родители. Четырнадцать человек находятся в состоянии средней тяжести. В основном заболевание дети переносят бессимптомно.

По информации пресс-службы, в центре имеются одиночные палаты, а также двух- и трехместные. "В палатах имеется санитарная комната, оборудованная широкими раковинами с гибким краном, позволяющая быстро и удобно провести гигиенические процедуры малышу", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По данным ресурса, в Оренбургской области выявлено 1 178 случаев заражения, 415 человек выздоровели, пятеро умерло.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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