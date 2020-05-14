В Роструде заявили о недопустимости снижения зарплаты при переводе на удаленную работу

При переводе сотрудников на "удаленку" работодатель определяет порядок организации работы, который подразумевает график, способы обмена информацией о производственных заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов организации на дому. После этого заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, и работодатель издает соответствующий приказ о временном переходе сотрудников на удаленную работу.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Снижение зарплаты недопустимо при переводе на "удаленку", если работник трудится полное время и выполняет весь объем работы, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда 14 мая.

"Включение в трудовой договор дополнительных условий о работе вне места расположения работодателя в связи распространением коронавируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ. Соответственно работник обязан выполнять весь объем работы в соответствии с его должностными обязанностями, а работодатель оплачивать его труд в соответствии с условиями трудового договора. Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, снижение работодателем заработной платы работника в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства", - рассказали в Роструде.

В ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы избежать трудовых споров, работодателю нужно определить порядок организации работы - как доводить до сотрудника задания и как сотрудник отчитывается об их выполнении. Кроме того, вопрос обеспечения работников оборудованием, программно-техническими средствами и другими средствами, а также предоставление сотрудником работодателю готовой продукции или отчетности о проделанной работе также рекомендуется отразить в дополнительном соглашении к трудовому договору.

При нарушении трудовых прав сотрудникам следует обратиться в госинспекцию труда через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале онлайнинспекция.рф.