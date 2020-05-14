В Роспотребнадзоре назвали потерю обоняния признаком любой острой респираторной инфекции

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Потеря обоняния может произойти при любом остром респираторном заболевании, а не только при коронавирусной инфекции, если у человека отмечаются при этом такие сопутствующие симптомы как повышенная температура, кашель и одышка, следует срочно обратиться к врачу. Такие рекомендации содержатся в ответах Роспотребнадзора, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в четверг.

"Изменение обоняния вплоть до его полной утраты могут быть одним из симптомов COVID-19, как и другой острой респираторной инфекции. <...> На сегодняшний день нет окончательных данных о частоте симптома при COVID-19 в России. Но если вы отмечаете нарушение обоняния, особенно в сочетании с повышением температуры, кашлем, одышкой, чувством заложенности в грудной клетке - незамедлительно проконсультируйтесь с врачом", - говорится в сообщении.

Отек слизистой носовых ходов и носоглотки на фоне любой инфекции приводит к нарушению нормальной функции системы обоняния, именно поэтому оно может пропасть. Иногда снижение обоняния может говорить о неврологических заболеваниях.