Исследование: аудитория онлайн-торговли в России с начала 2020 года выросла на 40%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Число пользователей онлайн-магазинов в РФ выросло на 40% в апреле относительно января 2020 года, говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Маркет Аналитика".

"Аудитория онлайн-торговли в России за четыре месяца (с января по апрель) выросла на 40%. Самый большой прирост показала аудитория в возрасте до 17 лет - таких пользователей стало на 65% больше. На втором месте - в возрасте от 18 до 24 лет (+62%), а на третьем - в возрасте от 35 до 44 лет (+47%). Среди пользователей старше 55 лет онлайн-покупками стали интересоваться на 32% чаще. Аудитория мужчин и женщин растет примерно одинаково", - отмечают аналитики.

Сильнее всего выросла аудитория интернет-магазинов в Северо-Западном федеральном округе - на 47% по отношению к январю 2020 года.

"Яндекс.Маркет Аналитика" - сервис, который предоставляет продавцам и производителям статистику о рынке электронной коммерции. К сервису подключены интернет-магазины, которые предоставляют данные о своих онлайн-заказах.