{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Исследование: аудитория онлайн-торговли в России с начала 2020 года выросла на 40%

Наибольший прирост показала аудитория в возрасте до 17 лет - их стало на 65% больше

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Число пользователей онлайн-магазинов в РФ выросло на 40% в апреле относительно января 2020 года, говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Маркет Аналитика".

"Аудитория онлайн-торговли в России за четыре месяца (с января по апрель) выросла на 40%. Самый большой прирост показала аудитория в возрасте до 17 лет - таких пользователей стало на 65% больше. На втором месте - в возрасте от 18 до 24 лет (+62%), а на третьем - в возрасте от 35 до 44 лет (+47%). Среди пользователей старше 55 лет онлайн-покупками стали интересоваться на 32% чаще. Аудитория мужчин и женщин растет примерно одинаково", - отмечают аналитики.

Сильнее всего выросла аудитория интернет-магазинов в Северо-Западном федеральном округе - на 47% по отношению к январю 2020 года.

"Яндекс.Маркет Аналитика" - сервис, который предоставляет продавцам и производителям статистику о рынке электронной коммерции. К сервису подключены интернет-магазины, которые предоставляют данные о своих онлайн-заказах.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Краснов потребовал от прокуроров быстрой реакции на нарушения прав врачей и бизнесменов
Генеральный прокурор России подчеркнул, что при обеспечении безусловного соблюдения прав и свобод граждан, необходимо действовать на опережение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС