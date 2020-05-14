В Гидрометцентре пообещали жаркое лето в России

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Лето 2020 года в России ожидается теплым, но погода будет неоднородной: жара будет сменятся холодными периодами, сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ожидается жаркое лето. <...> Теплое или даже жаркое лето не означает, что каждый день температура будет превышать норму. Будет очень существенное различие между регионами нашей страны, и будет различие по времени. Лето ожидается неоднородным", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

Вильфанд отметил, что часто будут наблюдаться "волны тепла", но также будут периоды с прохладной погодой.