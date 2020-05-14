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Опросы общественного мнения
Обновлено 

ВЦИОМ: россияне осудили попытки опубликовать на сайте "Бессмертного полка" фото нацистов

27% респондентов считают это провокацией

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Большинство опрошенных граждан России (83%) с осуждением отнеслись к попытке неизвестных опубликовать фотографии нацистов в ходе акции "Бессмертный полк". Как сообщается в опубликованных в четверг результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о данном инциденте слышали 32% респондентов.

"Абсолютное большинство наших соотечественников (83%) отнеслось к данному происшествию с осуждением. Считают, что это оскорбление памяти и подвигов советских солдат - 40% россиян (39% среди тех, кто был проинформирован о случившемся)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Опрос показал, что 27% респондентов назвали данный акт провокацией, 22% - проявлением кощунства, 16% - насмешкой над ветеранами. Кроме того, каждый десятый россиянин считает это актом вандализма, еще 9% заявили, что это попытка обесценить смысл акции, 7% назвали данное событие неудачным розыгрышем.

По данным ВЦИОМ, каждый пятый (20%) опрошенный считает, что за случившимся стоят сторонники идей нацизма и фашизма. Еще 20% респондентов указали, что это были провокаторы из других стран, 11% считают, что виновны иностранные политические силы или спецслужбы, 10% думают, что это были провокаторы из России.

"Среди наказаний, которые должны понести организаторы и участники этой провокации, респонденты называли чаще всего лишение российского гражданства (29%), уголовное наказание (26%), а также - штраф (23%), ограничение доступа в интернет человеку, который выкладывал эти фотографии (22%)", - отмечается в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13 мая 2020 года, в нем приняли участие 1 600 респондентов старше 18 лет.

Мнение эксперта

Политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований Анна Федорова считает необходимым установить, откуда была предпринята попытка неизвестных опубликовать фотографии нацистов в ходе акции.

"Это действия, направленные на то, чтобы испортить людям настроение в праздник, как-то разъединить и дестабилизировать людей. Следственный комитет будет разбираться, и очень интересно кто это - изнутри страны постарались или зарубежная провокация?" - сказала она в беседе с корр. ТАСС.

Комментируя данные опроса, она отметила, что россияне по-другому и не могли воспринять происшествие в ходе акции, потому что "Бессмертный полк" объединяет страну 9 мая. "Это такая предельная концентрация памяти, скорби и тех огромных пронзительных эмоций, которые у людей есть по этому поводу. Поэтому и воспринимается людьми как личное оскорбление. Это не то, что какой-то неудачный розыгрыш, а оскорбление, которое касается каждого, у кого в семье были те, кого коснулась война", - подчеркнула Федорова.

Эксперт отметила, что возмущение респондентов - "абсолютно универсальная реакция". "Я понимаю, почему люди так жестко на это реагируют. Грубо говоря, покусились на самое святое. Ровно с этой целью эта провокация и была", - сказала эксперт.

Об инциденте и акции

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в четверг, что следователи возбудили уголовные дела по фактам размещения портретов нацистов на сайте виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн". По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, а не позднее 3 мая неустановленные лица опубликовали анкету с фотоизображением Адольфа Гитлера. Петренко добавила, что уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала").

Общероссийская акция "Бессмертный полк" в этом году впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" велась на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko.

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РоссияОпросы общественного мнения
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