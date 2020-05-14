Минобрнауки готово к сценарию проведения ЕГЭ в августе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ готово к возможному проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников в августе. Об этом заявил в четверг заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в эфире программы "Время покажет" на Первом канале .

"Конечно, у нас есть соответствующая нормативная база, под которую вузы свои локальные документы принимают", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности министерства к проведению ЕГЭ в августе.

При этом Афанасьев отметил, что Минобрнауки рассчитывает на начало сдачи ЕГЭ не позднее 1 сентября. "Мы ориентируемся на то, о чем нам говорит Рособрнадзор, который устанавливает резервные сроки для старта ЕГЭ. Но для себя мы определяем следующим образом: ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября", - сказал он.

По его словам, Минобрнауки рассчитывает на начало учебного года в вузах не позже конца сентября. "Мы бы хотели в сентябре, в конце сентября, не позже начать [учебу]", - добавил замминистра, указав, что прием в вузы при данном сценарии пройдет также в сентябре.

Афанасьев подчеркнул, что с этой целью сокращается процесс подачи документов и сжимается график приемной кампании.