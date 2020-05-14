{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Когда заработают парикмахерские и как стать волонтером. Что спрашивали у "Яндекса" весной

В компании отметили, что интерес к волонтерству вырос у пользователей в три раза
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

Пользователи "Яндекса" хотят узнать, когда разрешат работать парикмахерским и как стать волонтером. Об этом свидетельствуют данные, собранные аналитиками компании в период с 1 марта по 25 апреля. 

Так, в сочетании с запросом "когда разрешат" чаще всего искали информацию о работе парикмахерских. На втором месте - магазины одежды. Пользователей также интересовало, когда разрешат "выезд на дачу", "работать" и "выезд за границу". Помимо этого, в топ запросов попали автосервисы и каршеринг. 

При этом в "Яндексе" отметили, что пользователи искали информацию о машинках для стрижки волос более чем в два раза чаще, чем в тот же период 2019 года. Такой запрос возглавил топ сочетаний со словами "прическа", "стрижка", "укладка". На втором и третьем местах соответственно находятся запросы "какая стрижка подойдет" и "как сделать прическу". 

Волонтерство и работа

Согласно полученным данным, больше всего пользователи "Яндекса" хотят стать волонтерами. Также их интересует как стать депутатом, миллионером и хакером. Топ-5 запросов закрывает "как стать админом". В "десятку" интересующих видов деятельности также попали самозанятые, YouTube-блогеры, модели, фрилансеры и доноры. В 2019 году пользователей больше всего интересовало, как стать блогером, а волонтеры даже не попали в топ-10. 

В "Яндексе" зафиксировали, что с 1 марта по 25 апреля запросов со словом волонтер стало в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Пик интереса пришелся на 3 апреля. В этот день число запросов было в четыре раза больше, чем в среднем в другие дни.

В "Яндексе" также изучили запросы со словосочетанием "как устроиться". Больше всего пользователей интересует работа в нефтегазовой промышленности, на северной вахте, в сервисе доставки и водителем скором помощи. В топ-10 также вошли работа в правоохранительных органах, в такси, в продуктовом магазине, в перевозках и в банке. 

В целом запросов со словами "как устроиться" стало в 2,8 раза больше. В 2019 году в тот же период пользователи чаще всего спрашивали, как устроиться в такси. А запросы про работу в скорой помощи не входили в "десятку" самых популярных.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Краснов потребовал от прокуроров быстрой реакции на нарушения прав врачей и бизнесменов
Генеральный прокурор России подчеркнул, что при обеспечении безусловного соблюдения прав и свобод граждан, необходимо действовать на опережение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС