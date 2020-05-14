Когда заработают парикмахерские и как стать волонтером. Что спрашивали у "Яндекса" весной

Пользователи "Яндекса" хотят узнать, когда разрешат работать парикмахерским и как стать волонтером. Об этом свидетельствуют данные, собранные аналитиками компании в период с 1 марта по 25 апреля.

Так, в сочетании с запросом "когда разрешат" чаще всего искали информацию о работе парикмахерских. На втором месте - магазины одежды. Пользователей также интересовало, когда разрешат "выезд на дачу", "работать" и "выезд за границу". Помимо этого, в топ запросов попали автосервисы и каршеринг.

При этом в "Яндексе" отметили, что пользователи искали информацию о машинках для стрижки волос более чем в два раза чаще, чем в тот же период 2019 года. Такой запрос возглавил топ сочетаний со словами "прическа", "стрижка", "укладка". На втором и третьем местах соответственно находятся запросы "какая стрижка подойдет" и "как сделать прическу".

Волонтерство и работа

Согласно полученным данным, больше всего пользователи "Яндекса" хотят стать волонтерами. Также их интересует как стать депутатом, миллионером и хакером. Топ-5 запросов закрывает "как стать админом". В "десятку" интересующих видов деятельности также попали самозанятые, YouTube-блогеры, модели, фрилансеры и доноры. В 2019 году пользователей больше всего интересовало, как стать блогером, а волонтеры даже не попали в топ-10.

В "Яндексе" зафиксировали, что с 1 марта по 25 апреля запросов со словом волонтер стало в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Пик интереса пришелся на 3 апреля. В этот день число запросов было в четыре раза больше, чем в среднем в другие дни.

В "Яндексе" также изучили запросы со словосочетанием "как устроиться". Больше всего пользователей интересует работа в нефтегазовой промышленности, на северной вахте, в сервисе доставки и водителем скором помощи. В топ-10 также вошли работа в правоохранительных органах, в такси, в продуктовом магазине, в перевозках и в банке.

В целом запросов со словами "как устроиться" стало в 2,8 раза больше. В 2019 году в тот же период пользователи чаще всего спрашивали, как устроиться в такси. А запросы про работу в скорой помощи не входили в "десятку" самых популярных.