Генконсульство РФ попросило власти Хэйлунцзяна увеличить пропуск автомобилей на границе

ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Генеральное консульство России в Харбине обратилось к властям граничащей с РФ китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой разъяснить ситуацию со снижением пропускной способности автомобильных погранпереходов и восстановить их прежний режим работы. Об этом в четверг заявил ТАСС генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

"Обратились за разъяснениями к провинциальным властям относительно создавшейся ситуации на границе и попросили восстановить прежний режим работы погранперехода Пограничный - Суйфэньхэ", - указал он.

Генконсул отметил, что ситуация с пропуском грузового транспорта через погранпереход Пограничный - Суйфэньхэ "действительно резко ухудшилась после того, как два дня назад у одного из въехавших в Китай российских водителей выявили коронавирусную инфекцию".

"Вчера из России через пункт пропуска въехало только 10 автомобилей. До этого погранпереход работал и так вполовину своей пропускной способности в грузовом направлении из-за усиленных мер санитарно-эпидемиологического контроля на китайской стороне, впускавшей в страну в среднем 30 автомобилей в день. Это, конечно, сильно сократило грузовые перевозки между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян", - резюмировал Ощепков.

Как ранее в четверг сообщили ТАСС в Уссурийской таможне, переход Пограничный - Суйфэньхэ в Приморье на границе России и КНР временно сократил вдвое пропуск грузового транспорта, в результате чего на границе скопилась очередь из около 300 грузовиков. Как рассказал агентству председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов, с сегодняшнего дня перевозчики объявили забастовку и отказываются пересекать границу в течение трех дней.

Китайская сторона сразу после выявления заразившегося водителя закрыла на карантин гостиницу, в которой проживали российские водители, и уведомила РФ о том, что в ближайшие два-три дня пропускная способность на китайской стороне уменьшится из-за сложившихся обстоятельств. Власти Приморья обратились в правительство сопредельной китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой в ближайшее время возобновить полномасштабный пропуск грузового транспорта через пограничный переход. Власти КНР обещают до 15 мая предоставить другую гостиницу для российских водителей.