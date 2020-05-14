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Пандемия коронавируса нового типа
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"Вектор" рассчитывает зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре 2020 года

Гендиректор центра Ринат Максютов сообщил, что в июне планируется завершить доклинические исследования готовой лекарственной формы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Государственный научный центр "Вектор" завершит доклинические исследования возможных прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции в июне и рассчитывает зарегистрировать готовую вакцину уже в сентябре этого года. Об этом в четверг сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий в РФ.

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"В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования, первую, вторую фазу, суммарно на 300 добровольцах. Благодаря вашему поручению от 15 апреля текущего года о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года", - сказал он.

Максютов пояснил, что лабораторные испытания прототипов вакцины на чувствительных животных завершены. По их результатам были определены три перспективных препарата. Так, одна синтетическая вакцина и вакцина на базе вируса гриппа будут производиться "Вектором". Разработкой третьей же на базе вируса везикулярного стоматита займется индустриальный партнер центра.

В новость были внесены изменения (15:41 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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