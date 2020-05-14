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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин потребовал обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавируса

Президент рассчитывает, что вакцина будет зарегистрирована в сентябре

НОВО-ОГАРЕВО, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал заблаговременно обеспечить оформление прав РФ на вакцину от коронавируса, которую планируется зарегистрировать к сентябрю.

"Очень рассчитываю на то, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Только продумайте об интеллектуальной собственности, она заблаговременно должна быть безусловно обеспечена", - заявил глава государства на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

В апреле Путин давал поручение Минздраву обеспечить ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса, а также заблаговременно начать проработку вопросов ее производства в РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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