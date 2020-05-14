В Кижингинском районе Бурятии введен карантин из-за обострения эпидемиологической ситуации

УЛАН-УДЭ, 14 мая. /ТАСС/. Оперативный штаб по коронавирусу в Бурятии принял решение ввести карантин на территории Кижингинского района, где уровень заболеваемости COVID-19 превышает средний показатель по другим районам в семь раз. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"14 мая принято решение об изоляции Кижингинского района на две недели. Основанием послужило ухудшение эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования. На сегодняшний день количество инфицированных там составило более 170 человек, за последние сутки 17 новых случаев", - сообщили в пресс-службе.

В целом в Бурятии, по оперативным данным, зарегистрировано 824 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них ранее завершили лечение и выписались из больниц 252 человека, умерли шесть человек. Лечение в стационарах сейчас проходят 313 больных, еще 253 пациента находятся на амбулаторном лечении.

Как пояснил главный государственный санитарный врач Республики Бурятия Сергей Ханхареев, в Кижингинском районе 22 человека из числа заразившихся непосредственно участвовали в религиозных мероприятиях, 47 - это контактные из домашних очагов, 81 - это контактные второго и третьего порядка. Всего число контактных составляет около 700 человек. Кроме того, два из шести летальных случаев в Бурятии произошли вследствие инфицирования в очаге в Кижингинском районе.

С 14 мая введен запрет на въезд и выезд на территорию Кижингинского района, на дорогах там будут установлены контрольно-пропускные пункты. Запрет касается также перемещения между населенными пунктами внутри района. В районе приостанавливается работа организаций всех форм собственности, за исключением жизнеобеспечивающих. Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение отправить в район группу медиков для оказания помощи.

"Такая ситуация в Кижингинском районе складывается из-за нарушения режима самоизоляции местными жителями. Главе районной администрации Геннадию Лхасаранову поручено организовать должным образом контроль за соблюдением ограничительных мер как жителями, так и всеми предприятиями, применяя предусмотренные санкции в виде наложения штрафов", - добавили в пресс-службе.