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Пандемия коронавируса нового типа

Беглов назвал нецелесообразным введение пропускного режима в Петербурге

При этом, по словам губернатора, все городские службы технически готовы к введению пропусков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Все ведомства и службы Санкт-Петербурга готовы к введению пропускного режима в городе, но необходимости перехода к нему пока нет. Об этом сообщил в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

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"Правительство Санкт-Петербурга рассматривало вопрос введения пропускного режима в городе. Проведена вся необходимая подготовительная работа. Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной", - приводит слова Беглова пресс-служба городской администрации.

В Петербурге до конца мая продлен режим самоизоляции. С 12 мая в городе в обязательном порядке введено ношение масок и перчаток в общественных местах и в общественном транспорте.

Пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты, предусмотрена денежная выплата в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток из городского бюджета. Поддержку от города смогут получить более 1,8 млн горожан.

По последним данным, в Петербурге выявлено 8 945 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 899 человек, умерли 69.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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