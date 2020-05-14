Министр науки и высшего образования Фальков переболел коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 14 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Минобрнауки Валерий Фальков выздоровел после коронавируса. По информации главы государства, другие зараженные этим вирусом члены кабмина также восстанавливаются.

Во время совещания по развитию генетических технологий в России Путин предоставил Фалькову слово для доклада о том, как реализуется в стране программа генетических технологий. Президент спросил у Фалькова о его самочувствии и добавил, что министр переболел коронавирусом.

Глава государства отметил, что следил за тем, что происходит. По его словам, в кабмине "все восстанавливается", "коллеги уже фактически приступают к работе".

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния. Любимова уже вернулась к работе, а Якушев выписан из стационара для дальнейшего лечения дома.

6 мая сообщалось, что Фальков находится на самоизоляции, работает в удаленном режиме. В четверг он, как и все остальные приглашенные на совещание у Путина, участвовал в нем в режиме видеоконференции.