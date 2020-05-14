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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт заявил, что пандемия не является угрозой для глобализации

Мир останется открытым, считает глава исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Коронавирус не способен свернуть процессы глобализации в мире, страны вернутся к открытию границ. Такое мнение в четверг высказал глава исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин на заседании Научного совета ВЦИОМ, который прошел на площадке ТАСС в онлайн-формате.

"Если говорить про весь мир, надо признать, что первичные крики по поводу гибели глобализации, по поводу того, что теперь все будет закрыто, можно отправить в утиль. Глобализация останется. Более того, весь этот кризис показал высокую согласованность национальных элит, высокую подверженность общим моделям поведения элит и государств, согласованность действий как реакцию на такое управление", - считает эксперт.

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Задорин также полагает, что в период после пандемии общество неминуемо поставит вопрос: что это было? "Здесь будет фундаментальный раскол на тех, кто включен в "культуру страха", боязни, мобилизации от этой коронавирусной заразы, и тех, кто увидел высокосогласованные и суперквалифицированные действия информационных и политических элит", - полагает он. Кроме этого, он предположил, что тех, кто сейчас включен в "культуру страха", защиту в некотором смысле бегства - изоляцию" ждет психологическая травма. "[Ждет] фактически послевоенный синдром возвращения с войны и переоценка войны: их обманули? они боялись напрасно или ненапрасно?"

Глава исследовательской группы "Циркон" также обратил внимание, что сейчас уже происходят конфликты с защитниками скептической позиции. "По крайней мере, я получаю реальные угрозы - от мягкого троллинга и до серьезных наездов от друзей, которые уверовали, убоялись. Это важный раскол". По его словам, образ будущего зависит от ответа на вопрос: "Что это было?"

Другие итоги

Среди других итогов пандемии Задорин выделил переосмысление отношения общества к здоровью. "Здоровье и все что с ним связано получит общественный толчок в массовой культуре, в медиа, в социнститутах", - полагает эксперт. При этом он подчеркнул, что вопросы здоровья вновь приобретут частный формат, а попытка государства "перевести здоровье в общественный формат" не получит распространения.

Руководитель Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов также считает, что пандемия не приведет к глобальному переустройству. "Даже если новые практики закрепятся всерьез и надолго, это вряд ли можно будет назвать новой эпохой. По ряду позиций произойдет более-менее быстрый разворот назад, некое отыгрывание. И элиты старые будут воспроизводить старые модели", - полагает он.

"Нарратив смерти" и исчезновение глобального тыла

В свою очередь председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий также полагает, что принципиальной новизны после пандемии не возникнет. "Мы имеем дело с продолжением тех процессов, которые коронавирус подстегнул, описал, как-то пометил. Они были и раньше. Мы видим проявления тех явлений, которые сложились до этого", - указал он.

Быстрицкий также указал на серьезные проблемы с информированием о ситуации с коронавирусом. "Коронавирус показал, что информационный шквал нас захлестывает. Вопросы доверия-недоверия и есть в значительной степени следствие этого трудно регулируемого, непонятного информационного хаоса. Он вообще приводит к когнитивному диссонансу восприятия ситуации у огромного количества людей", - сказал он.

Он добавил, что другим фактором посткоронавирусной эпохи станет и осознание исчезновения "глобального тыла". "Раньше куда-то можно было уехать, условно говоря, где безопасно, теперь такого места нет. Реальная это опасность (коронавирус) или преувеличенная - это другой вопрос. Если она (опасность) существует в общественном сознании, значит она есть", - отметил Быстрицкий.

Еще одним изменением станет "нарратив смерти". "Нарратив смерти" тоже является большим вызовом, потому что понимание и существование в мире без "нарратива смерти", без построения отношения к нему, очень сложно. Культура, в которой мы живем, со смертью запуталась. Смерть - это фактически всегда несчастье какое-то, неудачное стечение обстоятельств, даже если умирает очень пожилой человек", - добавил он.

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