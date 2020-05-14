Эксперт заявил, что пандемия не является угрозой для глобализации

"Если говорить про весь мир, надо признать, что первичные крики по поводу гибели глобализации, по поводу того, что теперь все будет закрыто, можно отправить в утиль. Глобализация останется. Более того, весь этот кризис показал высокую согласованность национальных элит, высокую подверженность общим моделям поведения элит и государств, согласованность действий как реакцию на такое управление", - считает эксперт.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Коронавирус не способен свернуть процессы глобализации в мире, страны вернутся к открытию границ. Такое мнение в четверг высказал глава исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин на заседании Научного совета ВЦИОМ, который прошел на площадке ТАСС в онлайн-формате.

Задорин также полагает, что в период после пандемии общество неминуемо поставит вопрос: что это было? "Здесь будет фундаментальный раскол на тех, кто включен в "культуру страха", боязни, мобилизации от этой коронавирусной заразы, и тех, кто увидел высокосогласованные и суперквалифицированные действия информационных и политических элит", - полагает он. Кроме этого, он предположил, что тех, кто сейчас включен в "культуру страха", защиту в некотором смысле бегства - изоляцию" ждет психологическая травма. "[Ждет] фактически послевоенный синдром возвращения с войны и переоценка войны: их обманули? они боялись напрасно или ненапрасно?"

Глава исследовательской группы "Циркон" также обратил внимание, что сейчас уже происходят конфликты с защитниками скептической позиции. "По крайней мере, я получаю реальные угрозы - от мягкого троллинга и до серьезных наездов от друзей, которые уверовали, убоялись. Это важный раскол". По его словам, образ будущего зависит от ответа на вопрос: "Что это было?"

Другие итоги

Среди других итогов пандемии Задорин выделил переосмысление отношения общества к здоровью. "Здоровье и все что с ним связано получит общественный толчок в массовой культуре, в медиа, в социнститутах", - полагает эксперт. При этом он подчеркнул, что вопросы здоровья вновь приобретут частный формат, а попытка государства "перевести здоровье в общественный формат" не получит распространения.

Руководитель Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов также считает, что пандемия не приведет к глобальному переустройству. "Даже если новые практики закрепятся всерьез и надолго, это вряд ли можно будет назвать новой эпохой. По ряду позиций произойдет более-менее быстрый разворот назад, некое отыгрывание. И элиты старые будут воспроизводить старые модели", - полагает он.

"Нарратив смерти" и исчезновение глобального тыла

В свою очередь председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий также полагает, что принципиальной новизны после пандемии не возникнет. "Мы имеем дело с продолжением тех процессов, которые коронавирус подстегнул, описал, как-то пометил. Они были и раньше. Мы видим проявления тех явлений, которые сложились до этого", - указал он.

Быстрицкий также указал на серьезные проблемы с информированием о ситуации с коронавирусом. "Коронавирус показал, что информационный шквал нас захлестывает. Вопросы доверия-недоверия и есть в значительной степени следствие этого трудно регулируемого, непонятного информационного хаоса. Он вообще приводит к когнитивному диссонансу восприятия ситуации у огромного количества людей", - сказал он.

Он добавил, что другим фактором посткоронавирусной эпохи станет и осознание исчезновения "глобального тыла". "Раньше куда-то можно было уехать, условно говоря, где безопасно, теперь такого места нет. Реальная это опасность (коронавирус) или преувеличенная - это другой вопрос. Если она (опасность) существует в общественном сознании, значит она есть", - отметил Быстрицкий.

Еще одним изменением станет "нарратив смерти". "Нарратив смерти" тоже является большим вызовом, потому что понимание и существование в мире без "нарратива смерти", без построения отношения к нему, очень сложно. Культура, в которой мы живем, со смертью запуталась. Смерть - это фактически всегда несчастье какое-то, неудачное стечение обстоятельств, даже если умирает очень пожилой человек", - добавил он.