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Пандемия коронавируса нового типа

Российский тест на выявление антител к SARS-CoV-2 признан одним из самых точных в мире

Как сообщил директор Института молекулярной биологии Александр Макаров, тест выявляет антитела у 99 переболевших пациентов из 100

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российская тест-система на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 по результатам испытаний стала одной из лучших в мире. Об этом сообщил в четверг на совещании по развитию генетических технологий в РФ директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров.

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Ранее, 1 мая стало известно, что Российская служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала тест на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН. Такая тест-система идеально подходит тем, кому во время болезни не проводился анализ на наличие самого вируса.

"Только что в США вышло международное глобальное исследование такого рода систем, сравнивающее их по эффективности тестирования и по срокам этого тестирования, когда обнаруживаются антитела после заражения. Там была и наша система. Хочу отметить, что она заняла хорошее место, первое-второе поделила, потому что она выявляет антитела у 99 переболевших пациентов [из 100] и практически не дает ложноположительных реакций", - сказал Макаров.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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